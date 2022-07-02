Берлускони и Галлиани хотят привести в «Монцу» форварда «ПСЖ» Икарди

Нападающий французского «ПСЖ» Мауро Икарди близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в это межсезонье. Одним из вариантов RMC Sport со ссылкой на итальянские медиа называет «Монцу».



Новичок Серии А «Монца», которым руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони (президент) и Адриано Галлиани (исполнительный директор), проводит активную работу на трансферном рынке. RMC Sport сообщает, что Галлиани уже провёл переговоры с Вандой Нарой, супругой и по совместительству агентом Икарди. На данный момент «Монца» ожидает ответа от Икарди, который, впрочем, не горит желанием покидать «ПСЖ» и в недавнем интервью подчёркивал, что у него остаётся ещё два года по действующему контракту с парижанами.



Ранее «Монца» подписала защитника Андреа Раноккию и договорилась об аренде хавбека «Интера» Стефано Сенси. Таккже в СМИ фигурировали новости об интересе к Борхе Майоралю, Маттео Пессине и Гонсало Вильяру.

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