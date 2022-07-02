Гендиректор «Балтики» рассказал, что именно задача выхода в РПЛ привлекла Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженин вспомнил про назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

«В тот же вечер, когда Калешин объявил о своём решении, я позвонил Сергею Николаевичу, и мы договорились о встрече. За следующие два дня мы пообщались с восемью тренерами, но Сергей Николаевич был первым в списке.



Я уже рассказывал, что именно он с первой минуты меня поразил. Для меня Игнашевич всегда был капитаном сборной России и суровым спортсменом, который не так часто даёт интервью, но и за словом в карман не лезет. Но оказалось, что Сергей открыт, любит поговорить, погружён в тему, которую он обсуждает. Причём в разные, не только футбол. И с первой встречи Сергей поразил погружённостью в дела «Балтики». Это было удивительно, учитывая, что между нашим первым разговором и встречей прошло меньше суток. Он за ночь посмотрел пять или шесть игр «Балтики», следил за ней раньше, на встрече уточнял тактические моменты, интересовался, почему в тех или иных ситуациях определённых футболистов используют так, а не иначе. Словом, было видно, что он готов хоть завтра выходить на поле и проводить тренировки. И это было очень важно для нас, потому что мы на тот момент верили, что сезон ещё не потерян. Собственно, Сергей в этом смысле произвёл наилучшее впечатление среди всех кандидатов.



А по поводу задач… Учитывая прошлое Сергея, его титулы, он даже не рассматривал варианты работы в клубах, которые не ставят высоких задач. Это был едва ли не первый его вопрос: «За что мы боремся? Какую задачу поставило руководство?» Если бы это была какая-то иная задача, кроме выхода в Премьер-Лигу, думаю, он поблагодарил бы и попросил не тратить время друг друга. К сожалению, в прошлом сезоне задачу выполнить не получилось», — приводит слова Волженина Metaratings.