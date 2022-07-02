Гендиректор «Сочи»: трансфер Кассьерры в «Зенит» — удачная сделка для «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о продаже 25-летнего колумбийского нападающего Матео Кассьерры в санкт-петербургский «Зенит». Он считает, что эта сделка – выгодная для сочинского клуба.
«Трансфер Кассьерры — удачная сделка для «Сочи», выгодная. Не стало ли это большой потерей? Это понятно, но мы ищем форвардов. Сарвели — однозначно усиление. Но если будет дополнительный турнир, то нужна будет ротация. Не дай бог травма», — приводит слова Рубашко Sport24.
Напомним, согласно данным портала Transfermarkt, в августе прошлого года «Сочи» приобрёл Кассьерру за € 1,2 млн у португальского «Белененсеша», а «Зениту» игрок был продан за € 4,5 млн. В прошлом сезоне Матео принял участие в 23 матчах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
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