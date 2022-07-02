«Интер» объявил о подписании Андре Онана на правах свободного агента

26-летний камерунский вратарь Андре Онана перебрался на правах свободного агента из нидерландского «Аякса» в миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. С игроком заключен контракт до 30 июня 2027 года.
«Я очень счастлив стать частью этого великого клуба. Находится здесь потрясающе, надеюсь, мы сумеем достичь важных целей в будущем. Я поддерживал связь с Это’О, который ранее выступал за этот клуб, он всегда очень гордился своим проведённым временем в этом клубе и советовал перейти именно сюда. Вот почему, когда я услышал об интересе «Интера», у меня не было ни малейших сомнений в переходе. Оказаться здесь – это просто фантастика, я действительно счастлив», — приводит слова Онана пресс-служба «Интера» на официальном сайте.
Напомним, Онана выступал за «Аякс» с 2015 года. За это время он успел провести за клуб 212 матчей, в 85 из которых он отыграл на ноль, а в остальных пропустил 192 мяча.
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