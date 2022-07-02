Адама Траоре вернулся в «Вулверхэмптон» после завершения аренды в «Барселоне»

26-летний испанский вингер Адама Траоре вернулся в расположение английского «Вулверхэмптона» после того, как завершился срок арендного соглашения с «Барселоной», где он провёл вторую половину сезона-2021/2022. Об этом сообщается в «Твиттере» английского клуба.
Траоре вернулся в «Вулверхэмптон».
Фото: Пресс-служба «Вулверхэмптона» в «Твиттере».
Отметим, что у каталонцев была опция выкупа игрока за € 30 млн, которую они решили не активировать.
За сине-гранатовых он успел провести 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.
Люк де Йонг забивает в ворота «Эспаньола» с передачи Адама Траоре.
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