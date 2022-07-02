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Бывший игрок ЦСКА Котин перешёл в «Сокол» на правах аренды

Бывший игрок ЦСКА Котин перешёл в «Сокол» на правах аренды
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Бывший игрок ПФК ЦСКА, ныне принадлежащий «Ростову» Никита Котин продолжит карьеру в «Соколе».

Футболист перешёл в саратовскую команду на правах годичной аренды без права выкупа. Стоимость 19-летнего центрального защитника составляет € 150 тыс., по данным Transfermarkt.

Ранее Котин сыграл за молодёжную команду армейцев 13 матчей, в которых забил два гола. В феврале 2021 года перешёл на правах аренды в омский «Иртыш», но в марте 2021-го травмировал заднюю поверхность бедра и выбыл до конца чемпионата. 12 августа 2021 года перешёл в «Ростов» в качестве свободного агента. За основную команду провёл одну игру в Премьер-Лиге и 54 матча за молодёжный коллектив в М-лиге, в которых отметился семью забитыми мячами.

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