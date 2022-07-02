Бывший игрок ЦСКА Котин перешёл в «Сокол» на правах аренды
Поделиться
Бывший игрок ПФК ЦСКА, ныне принадлежащий «Ростову» Никита Котин продолжит карьеру в «Соколе».
Футболист перешёл в саратовскую команду на правах годичной аренды без права выкупа. Стоимость 19-летнего центрального защитника составляет € 150 тыс., по данным Transfermarkt.
Ранее Котин сыграл за молодёжную команду армейцев 13 матчей, в которых забил два гола. В феврале 2021 года перешёл на правах аренды в омский «Иртыш», но в марте 2021-го травмировал заднюю поверхность бедра и выбыл до конца чемпионата. 12 августа 2021 года перешёл в «Ростов» в качестве свободного агента. За основную команду провёл одну игру в Премьер-Лиге и 54 матча за молодёжный коллектив в М-лиге, в которых отметился семью забитыми мячами.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
08:30
-
08:13
-
07:58
-
07:30
-
07:16
-
07:08
-
06:53
-
06:38
-
05:37
-
05:32
-
05:17
-
04:53
-
04:39
-
04:05
-
03:58
-
03:37
-
03:36
-
02:57
-
02:27
-
02:22
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:20
-
00:19
-
00:08
-
00:05
-
00:01
- 1 июля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
Партнерский контент