Де Йонг перешёл в ПСВ
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Нападающий «Севильи» Люк де Йонг, который провёл минувший сезон в каталонской «Барселоне» на правах аренды, перешёл в ПСВ на постоянной основе.
Сумма трансфера голландского форварда составила около € 4 млн. Примечательно, что в испанский клуб де Йонг прибыл именно из ПСВ, где выступал в период с 2014 по 2019 год. 21 августа 2020 года голландец стал победителем Лиги Европы. В финале турнира «Севилья» обыграла итальянский «Интер» со счётом 3:2, де Йонг оформил дубль в том матче.
Напомним, в последнем сезоне за «Барселону» Люк де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. «Севилья» приобрела его у ПСВ в 2019 году за € 12,5 млн.
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