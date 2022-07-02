Хавбек «Спортинга», которым интересовался ЦСКА, переходит в «Фулхэм» за € 20 млн

26-летний опорный хавбек сборной Португалии и лиссабонского «Спортинга» Жоау Пальинья уже в ближайшее время станет игроком английского «Фулхэма», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, сумма трансфера составит € 20 млн, в сделку будут включены и различные бонусы. Уже сегодня, в субботу, 2 июля, футболист прибудет в Лондон для прохождения медицинского осмотра перед завершением перехода.
Летом 2020-го португальские СМИ сообщали о конкретном интересе к игроку со стороны московского ЦСКА, который предлагал за Пальинью около € 10 млн, а «Спортинг» требовал не менее € 15 млн.
В прошлом сезоне Пальинья принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, получив восемь предупреждений. В марте 2021 года он дебютировал за основную сборную Португалии и с тех пор провёл уже 14 матчей в её составе.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
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