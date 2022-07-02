Задержание игрока сборной военкоматом и победа «Зенита» на турнире. Главное к утру

Скандальная ситуация с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова из-за проблем с военкоматом, «Зенит» стал победителем предсезонного турнира, а «Ливерпуль» сделал Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».