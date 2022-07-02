Задержание игрока сборной военкоматом и победа «Зенита» на турнире. Главное к утру
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Скандальная ситуация с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова из-за проблем с военкоматом, «Зенит» стал победителем предсезонного турнира, а «Ливерпуль» сделал Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- В Петербурге задержан вратарь сборной России Федотов. Его подозревают в уклонении от армии.
- «Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир.
- Салах стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
- Министры спорта 33 стран требуют приостановить членство России в спортивных организациях.
- Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА.
- Задоров рассказал о срыве общего заявления российских игроков НХЛ по ситуации на Украине.
- Крал приостановил контракт со «Спартаком».
- «Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу».
- «Краснодар» обратится в CAS из-за одностороннего расторжения контракта с Эриком Ботхеймом.
- Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи».
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