«Атлетико» рассматривает возможность подписания Бернардески на правах свободного агента

28-летний итальянский крайний атакующий полузащитник Федерико Бернардески, вышедший на рынок свободных агентов после завершения контракта с «Ювентусом», привлёк внимание мадридского «Атлетико», сообщает Goal.

Как отмечает источник, представители «Атлетико» делают лишь первые шаги в направлении этого перехода, начиная контактировать с окружением игрока.

Ранее Бернардески вёл переговоры с «Наполи», который предлагал ему контракт с зарплатой € 2,5 млн. Однако сам футболист настаивал на сумме в € 3 млн.

В прошедшем сезоне Бернардески принял участие в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В 2017 году туринский клуб его приобрёл у «Фиорентины» за € 35 млн.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.