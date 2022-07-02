Пепе Рейна расторг контракт с «Лацио», он может продолжить карьеру на родине

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна принял решение расторгнуть контракт с римским клубом. Ранее соглашение действовало до июня 2023 года.
Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, Рейна хочет продолжить карьеру в Испании.
В прошедшем сезоне Рейна сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 33 мяча. Трижды он сохранил ворота в неприкосновенности.
Ранее Рейна выступал за «Астон Виллу», «Милан», «Наполи», «Баварию», «Ливерпуль», «Вильярреал» и «Барселону». Больше всего голкипер отыграл за «Ливерпуль» – 285 матчей.
В составе «Вильярреала» Рейна дважды выигрывал Кубок Интертото (2003, 2004), в составе «Ливерпуля» – Суперкубок УЕФА (2005), Кубок Англии (2006), Суперкубок Англии (2006) и Кубок лиги (2012). В составе «Наполи» Рейна побеждал в Кубке Италии (2014), а в составе «Баварии» становился чемпионом Германии (2015).
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