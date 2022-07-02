Хаким Зиеш — приоритетная цель «Милана» на летнее трансферное окно

«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, марокканский футболист является приоритетной целью итальянского клуба в текущее летнее трансферное окно. На данный момент «Милан» и «Челси» ведут прямые переговоры и обсуждают условия трансфера Зиеша. Отмечается, что руководство «Милана» уверено в успешном заключении сделки. Ранее сообщалось, что Зиеш может перейти в стан миланской команды на правах аренды.
Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
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