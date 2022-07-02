«Салах может быть как Роналду». Каррагер — о новом контракте египтянина с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о заключении нового контракта между мерсисайдским клубом и нападающим Мохамедом Салахом.
«Испытал облегчение и восторг от этой новости. Было печально видеть, как распалась тройка лидеров клуба после ухода Мане. Многие болельщики «Ливерпуля» за последние несколько месяцев смирились с тем фактом, что Салах может доиграть год по контракту и уйти. Возможно, клуб не был готов играть так, как он хотел, или же Салах чувствовал, что заслуживает большего.
Думаю, тот факт, что двое, Ориги и Мане, ушли, а один, Нуньес, пришёл, смог позволить «Ливерпулю» приблизиться к цифрам, которые хотел Салах. Все просто в восторге, что Салах заключил новый контракт, и ждут от него не менее блестящей игры, чем в последние пять лет. Уверен, он может оправдать ожидания.
Возможно, деньги были главным фактором в переговорах. В этом нет ничего плохого. Салах был хорош как в АПЛ, так и в еврокубках, поэтому чувствовал, что заслуживает большего. Мы знаем, какие суммы получают игроки в других клубах. Не думаю, что было бы много критики, если бы Салах ушёл. Но когда у вас есть такой особенный игрок, вы, безусловно, должны идти ему навстречу. Учитывая, как Салах следит за собой, он может быть как Криштиану Роналду, который по-прежнему забивает голы в Премьер-лиге. Существует большая вероятность, что в течение следующих трёх лет вы не увидите никакого падения его показателей», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
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