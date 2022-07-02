Юнес Намли и «Краснодар» договорились о расторжении контракта

«Краснодар» расторг контракт с полузащитником Юнесом Намли, сообщает Voetbal International. По информации источника, игрок воспользовался опцией, которую предложила ФИФА. Соглашение футболиста с клубом было рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Юнес Намли перешёл в «Краснодар» в 2019 году из нидерландского «Зволле». За его трансфер российский клуб заплатил € 2 млн. За «быков» датчанин провёл 18 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. До «Краснодара» полузащитник выступал за «Колорадо Рэпидс».
21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года. Если соглашение истекает в конце сезона-2022/2023, футболист фактически получает возможность покинуть команду бесплатно.
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