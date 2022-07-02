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Меган Рапино получит высшую гражданскую награду США

Меган Рапино получит высшую гражданскую награду США
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Президент США Джо Байден наградит футболистку «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино Президентской медалью свободы, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Церемония вручения высшей гражданской награды страны состоится 7 июля в Белом доме в Вашингтоне.

Меган Рапино станет первой футболисткой и одной из шести женщин-спортсменок, удостоившихся этой награды, наряду с гимнасткой Симоной Байлз, теннисисткой и активисткой Билли Джин Кинг, легкоатлеткой и гольфисткой Бэйб Захариас, баскетболисткой Пэт Саммит и гольфисткой Анникой Соренстам.

За последние 59 лет Президентскую медаль свободы в США получили 647 человек. Впервые эта награда была вручена в 1963 году президентом страны Джоном Кеннеди.

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