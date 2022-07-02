В «Сочи» оценили подписание Сарвели

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил переход нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. Также функционер отказался комментировать возможный трансфер защитника Родригао в «Зенит».



«Будущее Родригао? Наши трансферы мы не обсуждаем.



Доволен приобретением Сарвели? Конечно, доволен. Хорошее усиление», — сказал Дмитрий Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, в нынешнее трансферное окно Владислав Сарвели перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи». В составе самарского клуба в минувшем сезоне он провёл 30 матчей, забил девять мячей и отдал четыре ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.

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