Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал об адаптации в новой команде.
«Я практически освоился. Потихоньку привыкаю. Сейчас новый этап в жизни, который нужно преодолеть. Футбольная карьера из этого и состоит. Только у единиц получается играть в одном клубе долгое время. Сейчас я двигаюсь дальше. Новый тренер — новый вызов для меня», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Сарвели перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» 24 июня текущего года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Сарвели является воспитанником академии «Чертаново».
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