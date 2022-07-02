Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал об адаптации в новой команде.

«Я практически освоился. Потихоньку привыкаю. Сейчас новый этап в жизни, который нужно преодолеть. Футбольная карьера из этого и состоит. Только у единиц получается играть в одном клубе долгое время. Сейчас я двигаюсь дальше. Новый тренер — новый вызов для меня», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Сарвели перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» 24 июня текущего года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Сарвели является воспитанником академии «Чертаново».