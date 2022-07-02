Владислав Сарвели: Fan ID усложнит посещение стадиона, а я хочу видеть больше болельщиков
Поделиться
Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.
«Думаю, что паспорт болельщика очень усложнит посещение стадиона. И наверняка на стадион будет ходит намного меньше народу. Я как футболист хочу, чтобы на матчах присутствовало как можно больше болельщиков. Но, видимо, такие правила, и с этим ничего не поделаешь», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, с 1 июня 2022 года в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. Ранее сообщалось, что на внедрение системы было выделено 773 млн рублей.
Новость по темеСарвели рассказал об адаптации в «Сочи»
Комментарии
- 2 июля 2022
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:50Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи» Эксклюзив
-
10:47В «Сочи» оценили подписание Сарвели Эксклюзив
-
10:39
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:56
-
09:36
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:45
-
08:30
-
08:13
-
07:58
-
07:30
-
07:16
-
07:08
-
06:53
-
06:38
-
05:37
-
05:32
-
05:17
-
04:53
-
04:39
-
04:05
Партнерский контент