Владислав Сарвели: Fan ID усложнит посещение стадиона, а я хочу видеть больше болельщиков

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что паспорт болельщика очень усложнит посещение стадиона. И наверняка на стадион будет ходит намного меньше народу. Я как футболист хочу, чтобы на матчах присутствовало как можно больше болельщиков. Но, видимо, такие правила, и с этим ничего не поделаешь», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с 1 июня 2022 года в силу вступил закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. Ранее сообщалось, что на внедрение системы было выделено 773 млн рублей.