Сарвели выразил уверенность, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели, перешедший в сочинский клуб из «Крыльев Советов» в конце прошлого месяца, высказался о перспективах самарской команды в предстоящем сезоне.
«Конечно, общаюсь с ребятами из «Крыльев Советов». Не боюсь ли я, что «Крылья» могут вылететь? Игры на сборах вообще не показатель. Я уверен, что «Крылья Советов» точно не вылетят. За это можно не переживать», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Сочи» объявил о заключении контракта с Сарвели 24 июня. В прошлом сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Сарвели — воспитанник академии «Чертаново».
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