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Защитник «Сочи» Родригао — о бойкоте фанатов: всё равно, если их не будет. Главное — игра

Защитник «Сочи» Родригао — о бойкоте фанатов: всё равно, если их не будет. Главное — игра
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Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги. Любопытно, что футболист отреагировал на такие действия болельщиков клуба положительно. Он отметил, что хорошей идеей станет минимизация числа фанатов на стадионах.

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но, если получится так, что их не будет, для меня всё равно самое главное — игра!» — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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