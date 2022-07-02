«Оренбург» объявил о заключении контракта с хавбеком сборной Коста-Рики

24-летний полузащитник сборной Коста-Рики Джимми Марин Вильчес перешёл в «Оренбург», сообщается на официальном сайте российской команды. Детали контракта между сторонами не разглашаются.



Прошлым местом работы футболиста был костариканский клуб «Депортиво Саприсса». Также Вильчес играл в составе «Эредианы», «Белена», «Хапоэля» и «Ашдода». С 2018 года полузащитник вызывается в национальную команду Коста-Рики. За сборную Коста-Рики Вильчес сыграл в десяти матчах и забил один гол.

Напомним, «Оренбург» по результатам прошедшего розыгрыша Футбольной национальной лиги вернулся в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 оренбургская команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов».