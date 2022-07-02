Фото Александра Кокорина с 15-летней девушкой вызвало ажиотаж

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин был замечен на отдыхе с 15-летней Тоней Худяковой, танцовщицей и дочерью российского клипмейкера Павла Худякова.
Девушка опубликовала совместное фото с 31-летним российским футболистом на своей странице в социальных сетях. На фото Кокорин и Худякова запечатлены на гидроцикле.
Фото: соцсети Тони Худяковой
Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе прошлого года. Действующий контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о досрочном расторжении соглашения.
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