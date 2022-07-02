Рапино — о награде от Байдена: мотивирована продолжать борьбу за свободы всех людей

Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино отреагировала на решение вручить ей высшую гражданскую награду страны — Президентскую медаль свободы.



«Когда я говорила с президентом и после разговора я была ошеломлена. Я думаю о людях, которые, по моему мнению, заслуживают этой медали, от членов моей семьи до бывших партнёрш по команде, всех женщин из сборной США на протяжении всей истории, Колина Каперника, женщин, основавших движение Black Lives Matter, – Алисии Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети, – Марши Джонсон, Билли Джин Кинг, сестёр Уильямс, моей супруги Сью Бёрд и многих других.



Для меня большая честь быть выбранной президентом Байденом для вручения этой награды. Я чувствую себя как никогда вдохновлённой и мотивированной продолжать эту борьбу за свободы всех людей. Цитируя Эмму Лазарус: «Пока мы все не свободны, никто из нас не свободен», — приводит слова Рапино пресс-служба Федерации футбола США.

Новость по теме Меган Рапино получит высшую гражданскую награду США