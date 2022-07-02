Илья Геркус: лично я — двумя руками за Кубок лиги!

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном создании Кубка лиги. Он отметил, что новый турнир может поднять интерес к футболу в России. Функционер заявил, что матчи Кубка лиги будут выгодны и клубам, и болельщикам.



«Лично я – двумя руками за Кубок лиги! Это дополнительные игры для футболистов – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них? Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно тёплое время года.



Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок лиги, как на турнир неофициальный, действие Fan ID не распространяется. В конце концов, это дополнительные — и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! Деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?



А ещё это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в «упаковке» матчей. Турнир неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», — написал Геркус в своих социальных сетях.

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