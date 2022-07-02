«Сочи» объявил о продлении контракта с хавбеком Жоаозиньо
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба российской команды. Срок действия нового соглашения 33-летнего футболиста не разглашается.
«Жо остаётся с нами!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
Напомним, Жоаозиньо стал игроком «Сочи» в августе 2020 года. Всего бразильский футболист принял участие в 47 матчах за сочинский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России стартует 15 июля. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским «Торпедо».
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