Экс-тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал слухи о пьянстве Гбамена

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян отреагировал на слухи о пьянстве полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за клуб на правах аренды. Он также прокомментировал процесс адаптации игрока в московской команде.



«не знаю, почему выбор пал на него и как всё это решалось. Но то, что он один из самых сильных по своим данным опорных полузащитников лиги — это однозначно. Я с ним очень часто беседовал, мы тоже много оставались после тренировок, работали. Он любил и по воротам побить, и корпус поставить. Старт был очень хороший, он провел много матчей подряд. Думаю, что там те же проблемы, что и у Языджи. Большое количеств игр подряд, конечно, не могло не сказаться.



В медиа писали, что Гбамен в какой-то момент просто загулял в Москве и чуть ли не пьяный приходил на тренировки? Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного — даже близко не так. Куда-то сходить после игры — да, мог. Но всё это было после матчей. Чтобы пьяным на тренировки — точно нет! Это всё разговоры», — цитирует Бабаяна «Спорт-экспресс».

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