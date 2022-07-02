Модрич: Бензема заслужил «Золотой мяч». Один из величайших футболистов, с которыми я играл

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выразил мнение, что нападающий «сливочных» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам 2022 года.



«Бензема есть Бензема. Десять в одном, синергия таланта и мощи, творчества и опыта. Один из величайших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Конечно, он заслужил «Золотой мяч», потому что провёл отличный сезон. Но Карим уже давно стал для меня «золотым мячом». С первых совместных тренировок я понял, что мне нравится с ним взаимодействовать. Когда я узнал его поближе, он стал мне ещё дороже. Он свой в любой компании, добродушный, и я рад, что сейчас он смог полностью реализовать свой потенциал.

Он давным-давно заслужил всё, что случилось с ним в прошлом сезоне. Когда Кариму бросили вызов, он не сдался. Он верил в себя и ответил критикам талантом, трудом и борьбой. Он заставил критиков замолчать и превратил их в своих болельщиков», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.