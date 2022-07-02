Модрич: Бензема заслужил «Золотой мяч». Один из величайших футболистов, с которыми я играл

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выразил мнение, что нападающий «сливочных» Карим Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам 2022 года.
«Бензема есть Бензема. Десять в одном, синергия таланта и мощи, творчества и опыта. Один из величайших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Конечно, он заслужил «Золотой мяч», потому что провёл отличный сезон. Но Карим уже давно стал для меня «золотым мячом». С первых совместных тренировок я понял, что мне нравится с ним взаимодействовать. Когда я узнал его поближе, он стал мне ещё дороже. Он свой в любой компании, добродушный, и я рад, что сейчас он смог полностью реализовать свой потенциал.
Он давным-давно заслужил всё, что случилось с ним в прошлом сезоне. Когда Кариму бросили вызов, он не сдался. Он верил в себя и ответил критикам талантом, трудом и борьбой. Он заставил критиков замолчать и превратил их в своих болельщиков», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.
- 2 июля 2022
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
-
12:21
-
12:09
-
11:50
-
11:43
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:50Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи» Эксклюзив
-
10:47В «Сочи» оценили подписание Сарвели Эксклюзив
-
10:39
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:56
-
09:36
-
09:36
-
09:33