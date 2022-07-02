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Генрих Мхитарян прокомментировал переход в «Интер»

Генрих Мхитарян прокомментировал переход в «Интер»
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Полузащитник Генрих Мхитарян поделился эмоциями от перехода в «Интер».

«Очень рад присоединиться к такому замечательному клубу! Сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь наших целей», — написал Мхитарян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, накануне Мхитарян перешёл в «Интер» на правах свободного агента. Соглашение 33-летнего армянского футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

Последним клубом Мхитаряна была «Рома», в составе которой хавбек стал победителем Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022. Всего за римский клуб футболист выступил в 117 матчах и забил 29 голов. Ранее Мхитарян играл за дортмундскую «Боруссию», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и другие команды.

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