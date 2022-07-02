Яя Туре: надеюсь, Мане выиграет «Золотой мяч». Он отличный футболист и человек

Бывший тренер «Ахмата» и полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о нападающем «Баварии» Садио Мане. Он выразил уверенность, что форвард сможет проявить себя на чемпионате мира – 2022. Туре заявил, что надеется на «Золотой мяч» для Садио Мане.
«Мане только перешёл из одного топового клуба в другой, а тут ещё и чемпионат мира. Он понимает, что все будут его ждать с нетерпением.
Мане пропустил очень мало матчей в «Ливерпуле», очень редко травмируется, очень силён в физическом плане. Садио – хороший парень, я знаю его лично. Желаю ему самого лучшего и надеюсь, что чемпионат мира выдастся хорошим для него.
И я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», а не просто займёт высокое место в голосовании. Мане – отличный игрок и человек», – цитирует Туре RFI.
- 2 июля 2022
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