Стал известен срок нового контракта Жоаозиньо с «Сочи»
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, на какой срок продлил соглашение с российским клубом.
«Я продлил контракт с «Сочи» сроком на один год», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, сегодня, 2 июля, «Сочи» и Жоаозиньо заключили новое соглашение. Бразильский футболист выступает за сочинскую команду с августа 2020 года. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Жоаозиньо выступал за российские клубы «Краснодар» и «Динамо».
«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».
Новость по теме«Сочи» объявил о продлении контракта с хавбеком Жоаозиньо
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