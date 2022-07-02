Стал известен срок нового контракта Жоаозиньо с «Сочи»

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, на какой срок продлил соглашение с российским клубом.

«Я продлил контракт с «Сочи» сроком на один год», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 июля, «Сочи» и Жоаозиньо заключили новое соглашение. Бразильский футболист выступает за сочинскую команду с августа 2020 года. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее Жоаозиньо выступал за российские клубы «Краснодар» и «Динамо».

«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».