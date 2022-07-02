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Игрок «Пари НН» Майга: Галактионов очень умный тренер. Мы должны избежать стыков

Игрок «Пари НН» Майга: Галактионов очень умный тренер. Мы должны избежать стыков
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о новом главном тренере клуба Михаиле Галактионове. Он отметил, что команда ставит перед собой цель занять место как можно выше в турнирной таблице РПЛ.

«Галактионов хороший тренер. Мне он очень понравился. Ещё он очень умный.

Нужно остаться в РПЛ. Занять место как можно выше. Нужно избежать зоны стыков», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.

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