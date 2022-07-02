Игрок «Пари НН» Майга: Галактионов очень умный тренер. Мы должны избежать стыков

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился мнением о новом главном тренере клуба Михаиле Галактионове. Он отметил, что команда ставит перед собой цель занять место как можно выше в турнирной таблице РПЛ.
«Галактионов хороший тренер. Мне он очень понравился. Ещё он очень умный.
Нужно остаться в РПЛ. Занять место как можно выше. Нужно избежать зоны стыков», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» сообщал, что Кержаков может заключить новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», но будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Позже клуб объявил об уходе Александра Кержакова и назначении Михаила Галактионова.
- 2 июля 2022
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
-
12:21
-
12:09
-
11:50
-
11:43
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:50Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи» Эксклюзив
-
10:47В «Сочи» оценили подписание Сарвели Эксклюзив
-
10:39
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:56
-
09:36
-
09:36
-
09:33