«Ноттингем Форест» арендовал вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона
Поделиться
«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дина Хендерсона на правах аренды.
«Я рад присоединиться к такому фантастическому клубу с замечательными болельщиками и прекрасной историей. Хочу поблагодарить руководство «Ноттингем Форест» за предоставленную возможность сыграть за клуб в его первый сезон в АПЛ. Огромное спасибо фанатам за приём. Не могу дождаться начала сезона, в котором мы вместе отпразднуем несколько ярких моментов», — отметил Хендерсон.
Напомним, Хендерсон находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. С 2020 год вратарь вызывается в национальную команду Англии. «Ноттингем Форест» по итогам минувшего сезона вышел в английскую Премьер-лигу впервые с 1999 года.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
-
12:21
-
12:09
-
11:50
-
11:43
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:50Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи» Эксклюзив
-
10:47В «Сочи» оценили подписание Сарвели Эксклюзив
-
10:39
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:56
-
09:36
-
09:36
-
09:33
Партнерский контент