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«Ноттингем Форест» арендовал вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона

«Ноттингем Форест» арендовал вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона
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«Ноттингем Форест» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дина Хендерсона на правах аренды.

«Я рад присоединиться к такому фантастическому клубу с замечательными болельщиками и прекрасной историей. Хочу поблагодарить руководство «Ноттингем Форест» за предоставленную возможность сыграть за клуб в его первый сезон в АПЛ. Огромное спасибо фанатам за приём. Не могу дождаться начала сезона, в котором мы вместе отпразднуем несколько ярких моментов», — отметил Хендерсон.

Напомним, Хендерсон находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. С 2020 год вратарь вызывается в национальную команду Англии. «Ноттингем Форест» по итогам минувшего сезона вышел в английскую Премьер-лигу впервые с 1999 года.

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