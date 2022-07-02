Радимов одним словом оценил возможный переход Родригао в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможный переход защитника «Сочи» Родригао в клуб из Санкт-Петербурга. Он оценил потенциальный трансфер положительно. Кроме того, экс-игрок ответил на вопрос, не считает ли он распродажей массовый уход футболистов из сочинского клуба.
«Ведутся переговоры? Отлично! Но нужен ли им ещё один защитник знают только Семак и Медведев. Нет ли ощущения, что «Сочи» распродают? Понятия не имею», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача. В прошедшем чемпионате «Сочи» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата России.
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