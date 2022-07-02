Независимая комиссия УЕФА огласила сроки публикации отчёта по беспорядкам в финале ЛЧ

Независимая комиссия во главе с Тьягу Брандау Родригешом представит финальный отчёт по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов в Париже к ноябрю, сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, начало встречи между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) пришлось перенести из-за поведения болельщиков. Фанаты пытались прорваться на стадион, поэтому полиции пришлось применить слезоточивый газ.



«События 28 мая были неприятными для всех причастных. Этот доклад направлен на то, чтобы беспристрастно изучить свидетельства, установить ответственных и найти пути для движения вперёд. Я очень доволен отзывчивостью экспертов, с которыми мы связались, и уверен, что мы сможем внести значительный вклад в планирование будущих мероприятий», — говорится в заявлении независимой комиссии.