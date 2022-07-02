Защитник Шиме Врсалько стал игроком «Олимпиакоса»
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Защитник Шиме Врсалько перешёл в «Олимпиакос», сообщает пресс-служба греческого клуба. Соглашение 30-летнего хорватского футболиста с командой рассчитано на три года.
Врсалько заключил контракт с «Олимпиакосом» на правах свободного агента. Последним клубом хорватского защитника был мадридский «Атлетико», который игрок покинул по окончании сезона-2021/2022. В минувшем сезоне Врсалько принял участие в 21 матче чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал за загребское «Динамо», «Дженоа», «Сассуоло», «Интер» и другие команды.
С 2011 года защитник вызывается в национальную команду Хорватии. В составе сборной Врсалько — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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