Лепёхин — об интересе «Зенита» к Родригао: не понимаю зачем. Клуб и так останется лидером

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал возможный трансфер защитника «Сочи» Родригао. Он отметил, что футболист вряд ли сможет качественно усилить клуб из Санкт-Петербурга. По мнению Лепёхина, Родригао никак не повлияет на результаты команды.



«В современных реалиях, в которых оказался наш футбол, мне удивительно, что «Зенит» пытается усилиться, не понимаю зачем. С какой целью? «Зенит» и так был и есть сильным, крепким клубом, последние четыре сезона это показывают. Конечно, «Зениту» хочется чего-то больше, хочется усилить все позиции лучшими игроками, но результат говорит сам за себя. Все уходы, приходы в команду Семака не будут влиять на результат по окончании сезона. «Зенит» как был лидером чемпионата, так и останется. Переходы важны для команд, которые борются с «Зенитом» за первое место. Жаль, что мы не играем в еврокубках, но для достижения нужного результата в чемпионате нынешнего состава вполне достаточно.



Почему «Зенит» обращает внимание на игроков «Сочи»? Они удачно показали себя в прошлом сезоне, заняли второе место. Естественно, «Зенит» будет обращать внимание на таких игроков, как Родригао и других футболистов «Сочи», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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