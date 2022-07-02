Лепёхин — об интересе «Зенита» к Родригао: не понимаю зачем. Клуб и так останется лидером

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал возможный трансфер защитника «Сочи» Родригао. Он отметил, что футболист вряд ли сможет качественно усилить клуб из Санкт-Петербурга. По мнению Лепёхина, Родригао никак не повлияет на результаты команды.
«В современных реалиях, в которых оказался наш футбол, мне удивительно, что «Зенит» пытается усилиться, не понимаю зачем. С какой целью? «Зенит» и так был и есть сильным, крепким клубом, последние четыре сезона это показывают. Конечно, «Зениту» хочется чего-то больше, хочется усилить все позиции лучшими игроками, но результат говорит сам за себя. Все уходы, приходы в команду Семака не будут влиять на результат по окончании сезона. «Зенит» как был лидером чемпионата, так и останется. Переходы важны для команд, которые борются с «Зенитом» за первое место. Жаль, что мы не играем в еврокубках, но для достижения нужного результата в чемпионате нынешнего состава вполне достаточно.
Почему «Зенит» обращает внимание на игроков «Сочи»? Они удачно показали себя в прошлом сезоне, заняли второе место. Естественно, «Зенит» будет обращать внимание на таких игроков, как Родригао и других футболистов «Сочи», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 2 июля 2022
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
-
12:21
-
12:09
-
11:50
-
11:43
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54