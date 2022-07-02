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Месси проводит отпуск на Ибице с Фабрегасом и Суаресом

Месси проводит отпуск на Ибице с Фабрегасом и Суаресом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси проводит отпуск в компании бывших партнёров по «Барселоне» Сеска Фабрегаса и Луиса Суареса.

Футболисты с близкими отдыхают на Ибице в преддверии старта предсезонной подготовки. Компания собралась на острове в конце июня, чтобы отпраздновать 35-летие аргентинского футболиста в огромном особняке.

Фото: соцсети Софи Бальби

Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Фабрегас по окончании сезона-2021/2022 покинул «Монако» и находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в клуб Серии А. Суарес выступает в составе мадридского «Атлетико».

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Источник: в «ПСЖ» хотят избавиться от Месси и Неймара
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