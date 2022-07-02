Радченко: центр защиты «Зениту» стоит усилить. Родригао сделает команду лучше

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в санкт-петербургский «Зенит».
«Центральную зону защиты «Зениту» не мешало бы усилить, ведь непонятно, что там с Ловреном. Для меня неудивительно, что «Зенит» ведёт переговоры с Родригао. Он же бразилец, да? А у нас в команде бразильская диаспора. Родригао неплохой, хороший защитник. Если он перейдёт в «Зенит», то, конечно, усилит центральную линию защиты, сделает команду лучше. Думаю, что время адаптации в команде пройдёт очень быстро», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.
- 2 июля 2022
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