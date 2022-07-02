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Адольфо Гайч объяснил, почему его адаптация в России проходит тяжело

Адольфо Гайч объяснил, почему его адаптация в России проходит тяжело
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, с какими сложностями адаптации он столкнулся в России. Кроме того, аргентинец высказался о конкуренции за место в составе с форвардом армейцев Антоном Заболотным.

«Заболотный сильный футболист и отличный человек! Понимаю, что мы с ним будем соперничать за место в составе. Но это отличное испытание для нас!

Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура — это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше (когда только пришёл).

Сейчас в команде есть несколько латиноамериканцев. У нас отличная связь. Много времени проводим вместе. Общаемся, слушаем музыку, пьём мате. Это помогает», — цитирует Гайча «Спорт-экспресс».

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