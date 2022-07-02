Адольфо Гайч объяснил, почему его адаптация в России проходит тяжело

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, с какими сложностями адаптации он столкнулся в России. Кроме того, аргентинец высказался о конкуренции за место в составе с форвардом армейцев Антоном Заболотным.
«Заболотный сильный футболист и отличный человек! Понимаю, что мы с ним будем соперничать за место в составе. Но это отличное испытание для нас!
Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура — это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше (когда только пришёл).
Сейчас в команде есть несколько латиноамериканцев. У нас отличная связь. Много времени проводим вместе. Общаемся, слушаем музыку, пьём мате. Это помогает», — цитирует Гайча «Спорт-экспресс».
- 2 июля 2022
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
-
12:21
-
12:09
-
11:50
-
11:43
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54