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Никлас Зюле: в «Баварии» мне не всегда выказывали то уважение, которого я заслуживал

Никлас Зюле: в «Баварии» мне не всегда выказывали то уважение, которого я заслуживал
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Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле признался, что не чувствовал, что к нему относятся с должным уважением в «Баварии».

«Во время игры за «Баварию», несмотря на все мои спортивные успехи, мне не всегда выказывали то уважение, которого я, как мне кажется, заслуживал. Когда я приступил к переговорам с «Боруссией», сразу почувствовал, что меня уважают», — приводит слова Зюле Bayern & Germany со ссылкой на Mitgliedermagazin.

Напомним, Зюле покинул «Баварию» по окончании сезона-2021/2022 и присоединился к дортмундскому клубу. В составе мюнхенской команды защитник — чемпион Германии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2017, 2018, 2020, 2021) страны, а также победитель Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2019/2020).

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