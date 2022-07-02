Агент Намли подтвердил расторжение контракта между игроком и «Краснодаром»

Агент Даан Крамп, представляющий интересы полузащитника Юнеса Намли, подтвердил, что игрок расторг контракт с «Краснодаром».



«Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром». Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», — приводит слова Крампа «РБ Спорт».



Ранее сообщалось, что Намли воспользовался разрешением ФИФА на приостановку контрактов с российскими командами. Напомним, Намли выступал за «Краснодар» с 2019 года. Всего за российский клуб футболист сыграл в 18 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» по итогам сезона-2021/2022 занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпион страны — «Зенит».