В «Базеле» сообщили о возвращении Фёдора Чалова в ЦСКА
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Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер сообщил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, выступавший за швейцарский клуб на правах аренды, вернулся в Россию.
«Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — приводит слова Уолтера «РБ Спорт».
Напомним, Чалов — воспитанник ЦСКА. 24-летний форвард перешёл в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.
По итогам прошлого сезона «Базель» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Чемпионом страны стал «Цюрих».
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