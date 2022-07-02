Соломатин — о словах Родригао про фанатов: на каждую тысячу найдётся один идиот
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о высказывании защитника «Сочи» Родригао. Ранее игрок положительно отозвался о решении болельщиков бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID). Родригао отметил, что готов провести сезон без болельщиков, если у него будет возможность играть.
«Высказывание бразильца о Fan ID? Флаг Родригао в руки. На каждую тысячу найдётся один идиот. Могут ли эти слова отложить переход бразильца в «Зенит»? Если честно, мне всё равно на этого Родригао», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.
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