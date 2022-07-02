«Химки» подпишут контракт с Александром Зуевым

26-летний полузащитник Александр Зуев продолжит карьеру в «Химках». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 2 июля, полузащитник разорвал контракт с «Рубином».



Александр Зуев выступает за «Рубин» с 2019 года. Сначала он играл за казанский клуб на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. В минувшем сезоне полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1 млн.



Напомним, «Рубин» по итогам розыгрыша сезона-2021/2022 занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу, которая в дальнейшем была переименована в Первую лигу. «Химки» принимали участие в стыковых матчах, в которых смогли превзойти «СКА-Хабаровск» и сохранить прописку в РПЛ.

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