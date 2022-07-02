«Эвертон» объявил о подписании экс-защитника сборной Англии и «Бёрнли»

Бывший защитник «Бёрнли» и сборной Англии Джеймс Тарковски перешёл в «Эвертон». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».



Английский футболист перешёл в «Эвертон» на правах свободного агента после истечения контракта с «Бёрнли». Тарковски подписал четырёхлетнее соглашение с ливерпульским клубом.



Защитник является воспитанником «Олдхэма». За «кларетовых» 29-летний игрок выступал с 2016 по 2022 год, перейдя из «Брентфорда» за € 4 млн. Согласно данным статистического портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 22 млн.



В сезоне-2021/2022 Тарковски сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. В 2018 году защитник провёл два матча за сборную Англии.

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