Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» умер от рака пищевода

Скончался бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Энди Горэм. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».



Горэм умер в возрасте 58 лет от рака пищевода. «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего шотландского футболиста.



За время своей профессиональной карьеры, длившейся с 1981 по 2004 год, Горэм поиграл за «Рейнджерс», «Мазервелл», «Ковентри Сити», «Хиберниан» и другие команды. За «Манчестер Юнайтед» экс-вратарь выступал в сезоне-2000/2001, находясь в стане «красных дьяволов» на правах аренды из «Мазервелла».



С 1985 по 1998 год Горэм выступал за сборную Шотландии, за которую провёл 43 матча. Вместе с национальной командой Энди – участник чемпионатов Европы 1992 и 1996 года, а также мундиалей 1986 и 1990 годов.

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