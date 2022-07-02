Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» умер от рака пищевода

Скончался бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Энди Горэм. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
Горэм умер в возрасте 58 лет от рака пищевода. «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего шотландского футболиста.
За время своей профессиональной карьеры, длившейся с 1981 по 2004 год, Горэм поиграл за «Рейнджерс», «Мазервелл», «Ковентри Сити», «Хиберниан» и другие команды. За «Манчестер Юнайтед» экс-вратарь выступал в сезоне-2000/2001, находясь в стане «красных дьяволов» на правах аренды из «Мазервелла».
С 1985 по 1998 год Горэм выступал за сборную Шотландии, за которую провёл 43 матча. Вместе с национальной командой Энди – участник чемпионатов Европы 1992 и 1996 года, а также мундиалей 1986 и 1990 годов.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ:
- 2 июля 2022
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
17:59
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:22
-
16:14
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19