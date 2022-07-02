Франческо Тотти высказался о возможном переходе Роналду и Дибалы в «Рому»

Легендарный нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о возможном переходе в стан «джаллоросси» форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-игрока «Ювентуса» Пауло Дибалы.



«Никогда не верил в переход Роналду в «Рому», потому что знаю текущую реальность. Но было бы хорошо, если бы он перешёл.



Думаю, что трансфер Дибалы был возможен. Но после некоторых событий вероятность его подписания минимальна. Теперь он будет играть в другом клубе. Я надеялся, что он перейдёт в «Рому». Стороны контактировали, но я не знаю подробностей», — цитирует Тотти Sky Sports Italia.



Ранее сообщалось, что 7 июля может состояться презентация перехода Криштиану Роналду в «Рому». Дибала же близок к подписанию соглашения с «Интером».

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