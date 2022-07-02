Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франческо Тотти высказался о возможном переходе Роналду и Дибалы в «Рому»

Франческо Тотти высказался о возможном переходе Роналду и Дибалы в «Рому»
Комментарии

Легендарный нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о возможном переходе в стан «джаллоросси» форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-игрока «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Никогда не верил в переход Роналду в «Рому», потому что знаю текущую реальность. Но было бы хорошо, если бы он перешёл.

Думаю, что трансфер Дибалы был возможен. Но после некоторых событий вероятность его подписания минимальна. Теперь он будет играть в другом клубе. Я надеялся, что он перейдёт в «Рому». Стороны контактировали, но я не знаю подробностей», — цитирует Тотти Sky Sports Italia.

Ранее сообщалось, что 7 июля может состояться презентация перехода Криштиану Роналду в «Рому». Дибала же близок к подписанию соглашения с «Интером».

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:

Новость по теме
Вылет Роналду задержался на 1,5 часа из-за конфликта охранника с сотрудником аэропорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022