«Оренбург» обыграл в товарищеском матче турецкий «Газиантеп»

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Топук Яйласы» в городе Кайнашлы (Турция) «Оренбург» сыграл товарищеский матч с местным «Газиантепом». Российская команда одержала победу со счётом 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян. На 67-й минуте турки усилиями Эрена Чакыра сравняли счёт встречи, но через восемь минут оренбуржцы снова вышли вперёд. Данный мяч стал победным в матче.



По итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь – Первая лига). Команда чешского специалиста Марцела Лички сыграла стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу с «Уфой». «Оренбургу» удалось обыграть «Уфу» по сумме двух матчей и выйти в РПЛ.