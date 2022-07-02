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«Оренбург» обыграл в товарищеском матче турецкий «Газиантеп»

«Оренбург» обыграл в товарищеском матче турецкий «Газиантеп»
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Сегодня, 2 июля, на стадионе «Топук Яйласы» в городе Кайнашлы (Турция) «Оренбург» сыграл товарищеский матч с местным «Газиантепом». Российская команда одержала победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян. На 67-й минуте турки усилиями Эрена Чакыра сравняли счёт встречи, но через восемь минут оренбуржцы снова вышли вперёд. Данный мяч стал победным в матче.

По итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь – Первая лига). Команда чешского специалиста Марцела Лички сыграла стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу с «Уфой». «Оренбургу» удалось обыграть «Уфу» по сумме двух матчей и выйти в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 июля 2022, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 1
Газиантеп
Газиантеп, Турция
1:0 Оганесян – 30'   1:1 Чакыр – 67'   2:1 – 75'
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