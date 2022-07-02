«Оренбург» обыграл в товарищеском матче турецкий «Газиантеп»

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Топук Яйласы» в городе Кайнашлы (Турция) «Оренбург» сыграл товарищеский матч с местным «Газиантепом». Российская команда одержала победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян. На 67-й минуте турки усилиями Эрена Чакыра сравняли счёт встречи, но через восемь минут оренбуржцы снова вышли вперёд. Данный мяч стал победным в матче.
По итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь – Первая лига). Команда чешского специалиста Марцела Лички сыграла стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу с «Уфой». «Оренбургу» удалось обыграть «Уфу» по сумме двух матчей и выйти в РПЛ.
- 2 июля 2022
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