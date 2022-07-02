РФС объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита»
Поделиться
Пресс-служба РФС сообщила, что перед матчем за Суперкубок России состоится встреча легенд «Спартака» и «Зенита». Матч будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Она состоится 8 июля, начало — в 18:00 мск.
Продажа билетов стартует в понедельник, 4 июля. Всего стадион смогут посетить чуть более 10 000 болельщиков.
Команды выйдут на поле в ретроформе, специально изготовленной к этому матчу, с логотипами, которые команды использовали в двухтысячных годах.
Ранее уже сообщалось, что перед Суперкубком пройдёт встреча ветеранов двух команд. Но в РФС эту информацию не подтверждали.
Сам матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Встречу примет стадион «Газпром Арена».
Комментарии
- 2 июля 2022
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
17:59
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:22
-
16:14
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19
Партнерский контент