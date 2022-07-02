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РФС объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита»

РФС объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита»
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Пресс-служба РФС сообщила, что перед матчем за Суперкубок России состоится встреча легенд «Спартака» и «Зенита». Матч будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Она состоится 8 июля, начало — в 18:00 мск.

Продажа билетов стартует в понедельник, 4 июля. Всего стадион смогут посетить чуть более 10 000 болельщиков.

Команды выйдут на поле в ретроформе, специально изготовленной к этому матчу, с логотипами, которые команды использовали в двухтысячных годах.

Ранее уже сообщалось, что перед Суперкубком пройдёт встреча ветеранов двух команд. Но в РФС эту информацию не подтверждали.

Сам матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Встречу примет стадион «Газпром Арена».

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