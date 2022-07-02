«Барселона» определилась с суммой, за которую готова продать Депая

Руководство «Барселоны» готово расстаться с форвардом Мемфисом Депаем, сообщает As. По данным источника, каталонцы согласятся продать футболиста, если им предложат за него около € 25 млн. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал добро на продажу футболиста. Он не считает его необходимым команде.



Руководство клуба уже проинформировало агента Депая о решении. В связи с этим представители футболиста из Нидерландов начали подыскивать ему новый клуб.



Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает следующим летом. Поэтому через год он может стать свободным агентом.



Хави рассчитывает, что «Барселона» подпишет Рафинью. Тогда у наставника каталонцев будет достаточно вариантов в атакующей линии.

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